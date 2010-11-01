Кабмин назначил Лавринчука «главным по зерну»

Кабинет Министров Украины назначил Александра Лавринчука генеральным директором государственного предприятия «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины». Соответствующее распоряжение № 2041-р от 1 ноября 2010 года опубликовано на сайте правительства. Правительство Украины создало Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины в августе 2010 года. Согласно документу, ликвидируются 36 дочерних предприятий ГАК «Хлеб Украины». Кабмин поручил создать государственное предприятие «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» и отнести его к сфере управления Министерства аграрной политики. Уставный капитал предприятия формируется путем передачи в него целостных имущественных комплексов ликвидируемых дочерних предприятий компании «Хлеб Украины» с дальнейшим созданием на их базе обособленных подразделений предприятия. Государственному оператору передается 36 элеваторов, комбинатов хлебопродуктов и хлебных баз, в том числе Одесский и Николаевский портовые элеваторы.