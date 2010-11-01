Украина нарастила производство стали на 10%

Украинские предприятия горно-металлургического комплекса (ГМК) в январе-октябре 2010 года нарастили производство чугуна, стали и проката, по предварительным данным, на 7-10% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, железорудного сырья - на 13-21%, труб – на 3%. Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» представитель объединения металлургических предприятий Украины «Металлургпром» (Днепропетровск), производство готового проката за 10 месяцев возросло на 9% - до 24,030 млн тонн, стали – на 10%, до 26,882 млн тонн, чугуна – на 7%, до 22,605 млн тонн. Производство труб возросло на 3% - до 1,395 млн тонн, метизов - на 15%, до 220 тыс. тонн, кокса - на 7%, до 15,306 млн тонн. Поставки металлолома на метпредприятия увеличились на 21% - до 4,408 млн тонн. Представитель «Металлургпрома» также сообщил, что горнорудные предприятия в январе-октябре нарастили производство железной руды на 21% - до 64,350 млн тонн, железорудного концентрата – также на 21%, до 53,229 млн тонн, подготовленного железорудного сырья - на 13%, до 51,280 млн тонн, в том числе агломерата - на 14%, до 32,537 млн тонн, окатышей – на 13%, до 18,743 млн тонн. Как сообщалось, в 2009 году предприятия ГМК Украины сократили производство готового проката на 15% - до 26,888 млн тонн, стали – на 20%, до 29,757 млн тонн, чугуна – на 17%, до 25,676 млн тонн. Выпуск труб снизился на 34% - до 1,565 млн тонн, метизов - на 22%, до 232 тыс. тонн, кокса - на 11%, до 17,380 млн тонн. Поставки металлолома на метпредприятия упали на 21% - до 4,602 млн тонн. По итогам 2009 года горнорудные предприятия сократили производство железной руды на 8% - до 65,827 млн тонн, железорудного концентрата – на 3%, до 54,853 млн тонн, подготовленного железорудного сырья - на 13%, до 55,280 млн тонн, в том числе агломерата - на 19%, до 34,845 млн тонн, однако нарастили выпуск окатышей на 0,1% - до 20,435 млн тонн.