В Москве закрыли аэропорт

Московский аэропорт «Быково» в конце октября 2010 года выведен из эксплуатации. Об этом сообщил советник руководителя Росавиации Сергей Извольский, передает Интерфакс. Вывод из эксплуатации связан с тем, что у эксплуатирующей организации «закончился договор на аренду аэропортового комплекса», сказал Извольский. «Сейчас объявлен аукцион на право заключения этого договора», - сообщил он. Сегодня также должен был состояться аукцион на право заключения договора аренды объектов аэропорта «Быково». Начальная цена за пользование объектом составляет 54 млн 637 тыс. руб. в год. Договор будет заключен на неопределенный срок. Однако аукцион признан несостоявшимся. «Все поданные заявки не отвечают требованиям аукциона», - сообщил пресс-секретарь ведомства Александр Комаров.