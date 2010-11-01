Кабмин будет стимулировать украинцев покупать недострои

Кабинет Министров Украины создал рабочую группу по вопросам достройки объектов незавершенного жилищного строительства и стимулирования потребителей к приобретению таких объектов. Председателем рабочей группы утвержден вице-премьер-министр Виктор Тихонов, говорится в распоряжении. Кабмин поручил главе рабочей группы утвердить ее персональный состав и план мероприятий по достройке объектов незавершенного жилищного строительства и стимулирования потребителей к приобретению таких объектов. В состав рабочей группы, кроме ее председателя, вошли заместитель министра Кабинета Министров, заместители министра регионального развития и строительства, министра финансов, министра экономики, министра юстиции, председатель Государственного ипотечного учреждения, председатели правления ОАО «Ощадбанк», АО «Укрэксимбанк», АО «Родовид Банк» (по согласию), председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству, заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины (по согласию), глава ЦК профсоюза работников молодежных жилищных комплексов и комитетов местного самоуправления (по согласию), заместитель председателя совместного представительского органа стороны работодателей на национальном уровне (по согласию).