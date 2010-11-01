«Одесса-Броды» в ноябре прокачает 80 тыс. тонн нефти в Беларусь

По трубопроводу «Одесса-Броды» в ноябре будет транспортировано в Беларусь 80 тыс.т венесуэльской нефти. Это предусмотрено договором, который подписали ЗАО «Белорусская нефтяная компания» и компания «Укртранснафта» в Минске, сообщает БЕЛТА. Кроме того, подписан еще один договор о транспортировке нефти через территорию Украины трубопроводным транспортом до 2013 года включительно. В компании уточнили, что эти документы были подписаны в Минске 25 октября. Транспортировка углеводородного сырья по трубопроводной системе «Одесса-Броды» и участку нефтепровода «Дружба» позволит Беларуси отказаться от железнодорожного транспорта и экономить на каждой тонне $25-30.