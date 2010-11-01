Украина намерена совместно с Сирией производить тракторы

Киев и Дамаск начали обсуждать вопрос о налаживании производства тракторов в Сирии с использованием украинских комплектующих. Как передает УНИАН, об этом сообщил глава украинской делегации, первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев, выступая сегодня в ходе VІІ заседания украинско-сирийского межправительственного комитета. «Начат диалог по вопросу организации производства тракторов в Сирии с использованием украинского оборудования и комплектующих», – сказал Клюев. Кроме того, украинская и сирийская стороны налаживают совместную работу в отрасли машиностроения, радиоэлектроники, приборостроения и химической промышленности, отметил вице-премьер.