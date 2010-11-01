Минэкономики намерено экспортировать зерно в СНГ, Грузию и Македонию вне квот

Министерство экономики Украины предлагает не распространять режим квотирования экспорта зерна из Украины на его поставки в Россию и 9 других стран СНГ, а также Грузию и Македонию, так как с этими странами у Украины действуют договоры о свободной торговле. Помимо указанных выше трех стран проект постановления министерства касается также Азербайджана, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизстана, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, передает «Интерфакс-Украина». Как сообщалось, Украина постановлением от 4 октября ввела до 31 декабря 2010 года квоты на экспорт 2,7 млн тонн зерна, в том числе на пшеницу 0,5 млн тонн, ячмень – 0,2 млн тонн, кукурузу – 2 млн тонн, рожь и гречиху – по 1 тыс. тонн. Однако на минувшей неделе Киев предварительно договорился с Москвой о поставке в РФ 2 млн тонн кукурузы вне квоты. Помимо того ранее Украина согласилась поставить еще 120 тыс. тонн зерна Грузии.