ЭКУ в 2010 г. увеличила выработку электричества на 10,6%

Электростанции Национальной акционерной компании (НАК) «Энергетическая компания Украины» в январе-октябре 2010 года увеличили производство электроэнергии на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 55,2 млрд кВт-ч. За 10 месяцев доля НАК в структуре общего производства электроэнергии в Украине составила 36,2%, отмечено в пресс-релизе, передает «Интерфакс-Украина». Тепловые электростанции (ТЭС) «Энергокомпании Украины» в январе-октябре увеличили выработку электроэнергии на 7,6% - до 40,3 млрд кВт-ч, теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) - на 20,9%, до 3,9 млрд кВт-ч, гидроэлектростанции (ГЭС и ГАЭС) - на 19,1%, до 11 млрд кВт-ч. Отпуск тепловой энергии электростанциями госхолдинга по итогам 10 месяцев текущего года возрос на 11% и составил 12,4 млн Гкал. Как сообщалось, электростанции НАК «ЭКУ» в 2009 году снизили производство электроэнергии на 10,3% по сравнению с 2008 годом – до 62,8 млрд кВт-ч. Доля НАК в структуре общего производства электроэнергии в Украине за прошлый год составила 36,3%. «Энергокомпания Украины», созданная в 2004 году, объединяет государственные электроэнергетические активы.