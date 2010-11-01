В России отменили банковскую тайну

Сегодня Госдума России приняла в третьем чтении правительственный закон о порядке обмена информацией, составляющей банковскую тайну. Закон предусматривает внесение изменений в федеральные законы «О банках и банковской деятельности» и «О валютном регулировании и валютном контроле». Согласно закону, Росфиннадзор, налоговые и таможенные органы наделяются правом получать от кредитных организаций документы и информацию, составляющие банковскую тайну, в случаях, порядке и объеме, предусмотренных федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле», передает Коммерсант. Также документ дополняет закон «О банках и банковской деятельности» нормой, предусматривающей ответственность должностных лиц за разглашение банковской тайны. На Банк России возлагается функция координации взаимодействия уполномоченных банков с агентами валютного контроля при обмене информацией в соответствии с законодательством РФ.