НКРС предлагает отменить плату за соединение

Национальная комиссия регулирования связи (НКРС) Украины предлагает отменить взимание платы за соединение при оплате услуг мобильной связи. Об этом сообщил глава комиссии Владимир Олийнык, передает Зеркало недели. Норма об отмене платы за соединение предусмотрена в проекте Правил предоставления телекоммуникационных услуг, одобренном на заседании регулятора на прошлой неделе. «Нет такой услуги — соединение. И поэтому плату за нее взимать неправильно. Это все одна услуга — телефонный разговор», — сказал Олийнык. По словам участника рабочей группы по его разработке, эксперта Netton Consalting Group Романа Химича, проект правил содержит немало норм о принципе тарификации услуг и информировании об этом абонентов. Например, НКРС обязывает операторов заранее уведомлять абонентов об изменениях в действующих тарифах через SMS-сообщения или путем обзвона, а также основывать цены на четких временных и количественных единицах измерения, например, 1 секунда разговора, 1 Мб переданных данных. Также вводится обязательное уведомление абонентов о размере платы за контент-услуги при использовании коротких номеров. Напомним, по итогам девяти месяцев текущего года доходы от предоставления услуг связи возросли до 35,5 млрд грн. При этом, по данным Госкомстата, самый большой объем доходов получили операторы мобильной связи — 21,695 млрд грн, улучшив свой финансовый результат по сравнению с прошлым годом на 2,3%.