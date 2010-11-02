Ради футбола в Донецке начали сортировать мусор

В рамках подготовки к Евро-2012 Донецк первым бесплатно получает около 2 тыс контейнеров для раздельного сбора мусора. Следующими городами, которые привлекут к этому проекту, станут Киев, Львов и Харьков, сообщает Немецкая волна. На улицах и в парковых зонах Донецка установят два типа контейнеров. Контейнеры желтого цвета предназначены для твердых отходов: дерева, пластика, металла и бумаги. Зеленые - для стекла. В жилом секторе также появятся новые сетчатые контейнеры, куда жители домов будут собирать все твердые бытовые отходы. Прочие остатки мусора будут по-прежнему попадать в старые контейнеры. То есть, единственное, что придется делать жильцам, это отделять продуктовые отходы от непродуктовых. Как рассказала председатель областной общественной экологической организации «Роза ветров» Виктория Гранкина, о необходимости европейских подходов к утилизации и вторичного использования мусора на уровне города говорится уже много лет. Но до сих пор проекты не подкреплялись финансово. Кроме того, ранее не существовало и сортировочной линии. Донецк уже получил первую партию контейнеров - около 900 штук. До конца года поступит вся партия, общая стоимость которой составляет 9 млн. гривен. Контейнеры городам, принимающим Евро-2012, бесплатно поставляет компания «Укрэкокомресурсы», которая занимается общегосударственной системой раздельного сбора отходов.