УЗА просит Виктора Януковича помочь аграриям

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) обратилась к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой предпринять срочные меры для разблокирования экспорта зерна, загрузка которого была начата либо завершена до 19 октября текущего года – дня официального введения квот на экспорт зерновых, а так же для упразднения квот на экспорт кукурузы. «На сегодняшний день в украинских портах заблокирован экспорт зерна объемом около 0,5 млн. тонн. В частности, того, которое было загружено на суда еще до 19 октября. Кроме того, была приостановлена загрузка, начатая до 19 октября. Фактически блокировать экспорт Государственная таможенная служба начала с 16 октября 2010 года - на 3 дня раньше официальной публикации Постановления правительства», - отмечают в Ассоциации. Такие действия таможенников УЗА считает противоправными. УЗА проинформировала Виктора Януковича, что «на сегодняшний день значительное количество судов стоит на рейдах в ожидании загрузки, в соответствии с ранее заключенными контрактами. Блокирование экспорта зерновых приводит к значительным штрафным санкциям для зернотрейдеров. В соответствии с данными компаний-членов УЗА, штрафные санкции от простоя судов в портах составляют ежедневно 170 тыс. дол. США. Кроме того, блокирование экспорта зерновых и неправомерные действия таможни приводят к ухудшению имиджа Украины как надежного торгового партнера на международном рынке зерна». Ассоциация обратила внимание Президента Украины, что премьер-министр Украины Николай Азаров еще 27 октября заявил о том, Кабинет министров может позволить экспорт зерна находящегося в портах. Однако до сих пор ни одно судно не было отпущено. Обеспокоенность ситуацией на рынке зерна выразил так же Украинский Союз Промышленников и Предпринимателей, отмечает УЗА. Так, в сообщении УСПП от 1 ноября 2010 года указывается, «что ограничение экспорта зерновых является недопустимым, учитывая благоприятную конъюнктуру на внешних рынках». Обеспокоенность Украинской зерновой ассоциации полностью разделяет и международное сообщество. «В частности, 27 октября 2010 года Европейская Комиссия обратилась к Кабинету министров Украины с просьбой максимально обеспечить транспарентность принятия решения и внедрения новых механизмов относительно квотирования экспорта зерновых. До этого, 25 октября 2010 года GAFTA (Международная ассоциация из торговли зерном и кормами) призывала компетентные органы государственной власти разблокировать экспорт зерна с целью стабилизации ситуации на рынке зерновых. А 22 октября GAFTA, обратилась к Президенту Украины и Премьер-министру с просьбой создать условия для функционирования зернового рынка в соответствии с международными торговыми стандартами. Так как отсутствие переходного периода для субъектов внешнеэкономической деятельности является неопровержимым нарушением принципа свободной торговли», говорится в обращении УЗА. Кроме того, Украинская зерновая ассоциация «считает нецелесообразным введение квот на экспорт кукурузы, в связи с увеличением объемов производства этой культуры по сравнению с прошлым годом». Особое внимание в обращении УЗА к Президенту Украины уделено намерениям правительства внести изменения в Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности», которыми внедряется механизм продажи квот на аукционах. А это «противоречит обязательством взятым Украиной при поступлении во ВТО, и, в частности, положением статьи VIII ГАТТ 1994». УЗА обращает внимание на то, что сегодня распределение квот осуществляется в соответствии с Постановлением № 938 от 4.10.2010. Если же Кабинет министров Украины решит ввести механизм продажи экспортных квот на аукционах, то предыдущее Постановление должно быть отменено. «В противном случае возникнет ситуация существования двух взаимоисключающих механизмов распределения квот», - отмечает УЗА. Украинская зерновая ассоциация убеждена, что «введение квотирования экспорта путем продажи квот через аукционы будет иметь крайне негативное влияние на национальные предприятия АПК и повлечет еще большую дестабилизацию на рынке зерновых в Украине». В связи с этим Ассоциация просит Президента Украины Виктора Януковича помочь аграриям разблокировать экспорт зерновых и снять ограничения на продажу кукурузы.