Россия и Катар договорились использовать мирный атом

Россия и Катар подписали меморандум о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. После подписания меморандума заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Николай Спасский заявил, этим документом «начинается полномасштабное сотрудничество в области мирного использования ядерной энергии». Спасский отметил, что «документ предусматривает сотрудничество и проработку в различных областях ядерных технологий, а также проработку возможного строительства в Катаре энергетических и исследовательских реакторов». Он добавил, что «Россия и Катар создали рабочую группу для проработки дальнейших шагов этого сотрудничества». «В дальнейшем, - сказал Спасский, - предполагается подписать рамочное соглашение в области использования в Катаре российских ядерных технологий».