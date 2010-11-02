Московский мэр проведет аудит метрополитена

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания правительства Москвы во вторник предложил Счетной палате провести проверку деятельности московского метрополитена. Об этом сообщает Интерфакс. «Чтобы не было скучно работать, предлагаю вместе с департаментом транспорта и Счетной палатой провести проверку работы метрополитена», - сказал Собянин по итогам обсуждения проекта плана мероприятий по повышению качества и безопасности перевозок на московском метро. По словам мэра, после этой проверки стоит определиться с функцией заказчика строительства метро.