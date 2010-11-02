АМКУ требует запретить недостоверную рекламу лекарства

Антимонопольний комитет Украины обязал компанию «Хербион Прайвэт Лимитед» (Карачи, Пакистан) прекратить распространение лживой рекламы лекарственного средства «Инст». О выполнении требований Комитета компания должна проинформировать в десятидневный срок, передает пресс-служба АМКУ. В частности, Комитет запретил компании указывать в рекламе информацию об отсутствии побочных действий препарата и о том, что средство может использоваться взрослыми и детьми без оговорок. Согласно сообщению, компания распространяла печатные рекламные листовки лекарственного средства «Инст» в аптеках города Киева. Листовки не содержали никакой информации о побочных действиях и врачебных рекомендации по употреблению препарата. В ходе исследования выявлено, что в инструкции к лекарственному средству говорится, что детям до 12 лет препарат назначают в другой лекарственной форме из-за возникновения аллергических реакций. Кроме того, в состав гранул препарата входит сахароза, на что необходимо обратить внимание пациентам с сахарным диабетом, а также тем, кто придерживается гипокалорийной диеты. Согласно выводам Комитета, рекламные действия компании содержат признаки нарушения законодательства и могут привести к введению потребителей в заблуждение. Присутствовавший на заседании комитета представитель компании согласился с требованиями Комитета и сообщил, что компания обязуется не допускать подобных действий в дальнейшем.