ГНАУ: В Украине производят все больше алкоголя

По результатам анализа отчетных данных за январь-сентябрь 2010 года объемы производства водки и ликероводочных изделий составляет 39 миллионов декалитров. Объемы производства водки в этом сегменте алкогольных напитков составляют более 29,5 миллиона дал, ликероводочных напитков - 9,5 миллиона декалитров. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины. За указанный период реализовано производителями водки и ликеро-водочных напитков на внутренний рынок - более 33,7 миллиона дал, на экспорт - более 5,5 миллиона декалитров. Объемы производства шампанского и игристых вин составили более 3,3 миллиона дал. За 9 месяцев текущего года сравнительно с соответствующим периодом прошлого года увеличились объемы производства коньяка на 1% и составляют более 2,1 миллиона дал, вин виноградных - на 52,8% и составляют более 23,8 миллиона декалитров. Вместе с тем за январь-сентябрь 2010 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились объемы реализации на внутренний рынок коньяка - на 0,7% и составляют более 2 млн. дал, шампанского и игристых вин - на 2,4% и составляют более 2,8 миллиона дал, вин виноградных - на 54,6% и составляют более 23,4 миллиона декалитров. Объемы реализованной производителями винодельческой продукции на экспорт составляют: коньяков - 0,05 миллиона дал, шампанского и игристых вин - более 0,35 миллиона декалитров. Значительно увеличилась за январь-сентябрь 2010 года к соответствующему периоду прошлого года реализация на экспорт вин виноградных на 25,3% и составляет более 0,8 миллиона декалитров.