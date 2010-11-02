Бюрократических препятствий в нацпроектах не будет - Янукович

Президент Украины Виктор Янукович призывает представителей деловых кругов активнее приобщаться к реализации национальных проектов, сообщает пресс-служба главы правительства. Об этом он заявил в ходе сегодняшнего заседания рабочей группы «Национальные проекты» Комитета по экономическим реформам. Янукович положительно оценивает информацию о том, что количество запросов и предложений со стороны представителей отечественных и иностранных деловых кругов об участии в реализации украинских нацпроектов достаточно значительной. «Я приветствую этот интерес, ведь участие бизнеса в приоритетных для государственного развития проектах является свидетельством его эффективного взаимодействия с властью, в то же время, главным признаком его социальной ответственности», - заявил Президент. Янукович считает, что большая часть финансирования национальных проектов должна возлагаться на инвестиции, а не на расходы государственного бюджета. Президент также призвал отечественных и зарубежных бизнесменов к активности в реализации национальных проектов. «Мы всегда будем к вам прислушиваться. И для этого в системе национальных проектов вы не увидите бюрократических препятствий», - пообещал Президент Украины.