Одесский НПЗ запустят после Нового года

Плановый ремонт Одесского нефтеперерабатывающего завода будет закончен после Нового года. Об этом заявил глава «ЛУКойла» Вагит Алекперов, пишет «Интерфакс». «Одесский НПЗ находится на плановом ремонте. Мы считаем, что после Нового года или в преддверии Нового года завершим тот плановый ремонт, который мы планировали сделать в марте следующего года», - сказал Алекперов. Он также отметил, что «ЛУКойл» перевел все заводы на трехлетний ремонтный период. В конце октября текущего года Одесский нефтеперерабатывающий завод остановился на профилактический ремонт. «ЛУКойл» на прошлой неделе сообщил о переносе сроков профилактического ремонта на Одесском НПЗ с первого квартала 2011 года на четвертый квартал 2010 года. Перенос сроков планового ремонта обусловлен неблагоприятной ситуацией на рынке нефтепродуктов Украины и, как следствие, низкой эффективностью работы завода. Одесский НПЗ в январе-сентябре 2010 года сократил переработку нефти на 19% - до 1,3 миллиона тонн. Завод уже останавливался на плановый ремонт в этом году - с 28 января по 1 апреля.