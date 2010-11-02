Всемирный банк понизил прогнозы роста ВВП России

Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России в 2010 году на 0,3% - до 4,2%. Также снижен прогноз на 2011 год - до 4,5% с 4,8%, на 2012 год - до 3,5% с 4,7%. Об этом говорится в докладе банка об экономике России, передают Вести. «С учетом более медленного, чем ожидалось, восстановления экономики в первом квартале и сохраняющихся рисков дальнейшего замедления роста мировой экономики, мы пересмотрели наш прогноз роста реального ВВП в России до 4,2% в 2010 году и до 4,5% в 2011 году и 3,5% в 2012 году», - cказано в документе. Рост экономики в РФ все в большей степени определяется внутренним спросом - потреблением и инвестициями, при этом наблюдается незначительный рост объемов кредитования, отмечает банк. Среднесрочные перспективы экономического роста, полагает ВБ, будут зависеть от того, насколько эффективно российское правительство сможет управлять краткосрочными макроэкономическими рисками, связанными с бюджетом и инфляцией, а также от решения задач по повышению конкурентоспособности и диверсификации экономики в условиях ужесточения бюджетных ограничений.