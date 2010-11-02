«Нафтогаз» ждет роста газового транзита на 9%

НАК «Нафтогаз Украины» прогнозирует увеличение транзита газа по территории Украины более чем на 9% в 2010 г. по сравнению с 2009 г. Об этом журналистам заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин, передает РБК-Украина. «Мы пока не планируем снижение объемов транзита. Он будет в районе 105 млрд кубометров», - сказал Бакулин. Кроме того, по его словам, компания прикладывает все усилия, чтобы сохранить объемы транзита газа по территории Украины на максимальном уровне и в 2011 г. Напомним, в 2009 г. транзит газа через территорию Украины составил 95,8 млрд куб. м. Также Бакулин сообщил, что в 2010 г. НАК планирует закупить 36 млрд кубометров газа. «36 млрд кубометров мы однозначно выберем. По следующему году мы планируем 40 млрд выбрать, то есть это как раз тот максимальный объем, на который у нас есть скидка», - сказал Бакулин. Он добавил, что увеличение объемов закупки российского газа связано с возможным ростом в следующем году потребления в Украине, в первую очередь, промышленными предприятиями.