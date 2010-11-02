Бродский предлагает делиться контрабандой с людьми, которые ее обнаружили

Государственный комитет предпринимательства предложил выплачивать гражданам, которые будут помогать обнаруживать контрабанду, 25% от ее стоимости, полученной после реализации. Подобную инициативу на заседание Общественной коллегии Держкомпидприемництва, посвященной подготовке предложений в Таможенный кодекс Украины, высказал глава комитета Михаил Бродский, сообщили «Главреду» в пресс-службе ведомства. «В ЕС существует такая норма, что человек, который показал на контрабанду или помог ее найти, получает награду - часть суммы, полученной от ее реализации. Давайте предложим правительству и парламенту ввести у нас такую норму: указал на контрабанду - получаешь 25% от стоимости груза, так же как платят за найденное сокровище. Что скажет правительство, Верховная Рада - увидим», - отметил Бродский. По словам заместителя председателя Государственной таможенной службы Украины Сергея Семки, подобная практика успешно работает во многих странах мира. «Это абсолютно цивилизована норма. И в странах ЕС, и в Соединенных Штатах за существенные достижения по эпизодам выявления контрабанды, в частности, наркотических средств, как правило, выплачивается существенная финансовая награда, в том числе учитывая размер и объем контрабанды, которую обнаружил сотрудник. Это нормальный естественный финансовый стимул для выполнения подобных функций», - подчеркнул Семка. На данный момент Государственная таможенная служба в пределах ограниченного бюджетного финансирования не может поощрять служебные лица, которые имеют существенные достижения в борьбе с контрабандой. В случае принятия предложенной нормы, по словам Сергей Семки, она может стать стимулом для усиления противодействия контрабанде.