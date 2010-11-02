Бродский хочет определить единую таможенную стоимость товара

Председатель Госкомпредпринимательства Михаил Бродский предложил импортерам, производителям и Гостаможслужбе совместно определять единую таможенную стоимость товара. Об этом он заявил в ходе заседания Общественной коллегии Госкомпредпринимательства относительно подготовки предложений к проекту нового Таможенного кодекса Украины, сообщает пресс-служба Комитета. «Мы предлагаем делать это по примеру развитых стран, когда организации саморегулирования, в которые входят импортеры и производители, вместе с таможенниками согласовывают так называемую единую цену для растаможки», - сказал Бродский. Кроме того, он предложил четко определить и сроки, за которые товар должен проходить таможенное оформление, а также создать единое окно. Бродский обратился к представителям Гостаможслужбы с призывом провести ревизию внутренних документов и отменить те из них, которые мешают работать бизнесу