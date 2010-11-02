Каськив просит на нацпроекты на $5 млрд больше

На реализацию 10 национальных проектов предполагается привлечение 15 млрд долл. в течении 4 следующих лет. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по подготовке Национальных проектов Владислав Каськив, передает РБК-Украина. «В рамках 10, уже определенных Президентом, проектов, мы ориентируемся на привлечение примерно 15 млрд долл. в течении 4 следующих лет. Это, по нашим оценками, приведет к увеличению ВВП приблизительно на 4,7% и даст еще массу сопутствующих выгод», - отметил руководитель группы. По его словам, таким образом удастся сократить энергоемкость экономики примерно на 12 %, и сократить расходы энергоресурсов. «То есть тут опосредованный эффект значительно больше, чем прямые дивиденды от реализации этих проектов», - подчеркнул Каськив. Напомним, ранее Президент Украины Виктор Янукович заявлял о реализации этих же проектов с привлечением $10 млрд в ближайшие четыре года.