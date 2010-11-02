Минфин ведет переговоры о переходе на русский рубль в торговле

Министерство финансов Украины ведет переговоры с российскими банками о переходе на рубли при оплате операций по внешней торговле. Об этом сообщил глава министрерства Федор Ярошенко, передает УНИАН. Он отметил, что на прошлой неделе в ходе заседания украинско-российского межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству под председательством премьер-министров двух стран поднимался вопрос о переходе на рубли. «Премьер-министр уже в течение полугода работает по этой теме, и я работаю. Я думаю, что в следующем году уже можно чего-то ожидать. Сейчас я веду переговоры и с банком ВТБ, и «Внешэкономбанком», это системная работа», — сказал Ярошенко. Напомним, на прошлой неделе в ходе очередного заседания межправительственного украинско-российского комитета по экономическому сотрудничеству может главы правительств Украины и России рассматривали возможность взаимных расчетов государств в рублях при торгово-экономическом сотрудничестве.