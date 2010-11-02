Бродский предлагает сократить штат Гостаможслужбы

Госкомпредпринимательства предлагает Кабинету Министров сократить штат Государственной таможенной службы. Об этом сегодня заявил глава Комитета Михаил Бродский в ходе разработки проекта нового Таможенного кодекса, сообщает пресс-служба Комитета. Бродский отметил, что самые удачные таможенные реформы были проведены в Грузии и Болгарии, и они могут служить примером для Украины. «Первое, что они там сделали, - заменили всех людей на таможне, то есть главная проблема все же кадры, кадры решают все, и мы будем предлагать правительству 10% людей на наших таможнях изменить, - отметил Бродский, - но необходимо не просто сократить количество сотрудников Гостаможслужбы, но и увеличить остальным заработную плату». Вместе с тем заместитель председателя Гостаможслужбы Сергей Семка отметил, что в 2000 году были сокращены две тысячи таможенников. С тех пор количество их службы не росло, хотя товарооборот, количество транспорта и таможенных деклараций за это время увеличились в 2-3 раза. Сейчас в Гостаможслужбе работают около 18 тысяч человек.