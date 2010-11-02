«Нафтогаз» подсчитал стоимость нового СПГ-терминала

НАК «Нафтогаз Украины» оценивает стоимость строительства терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ терминал) мощностью 10 млрд куб. м газа в год в сумме около $2,5 млрд. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя правления НАКа Вадим Чупрун, передает Зеркало недели. «В пределах $2,5 млрд можно не ошибиться. Если речь идет о 10 млрд куб. метров», — сказал он на 14-й международной выставке «Нефть и газ», которая проходит в Киеве. Чупрун прогнозирует, что строительство терминала может продлиться около пяти лет. При этом замглавы НАК добавил, что терминал будет совместного пользования. «Терминал будет совместного использования, но не обязательно двух участников: те, кто имеет ресурс и принимает, обязательно будут страны-транзитеры», — отметил Чупрун. По его словам, источниками поставки газа на терминал могут стать Алжир, Катар, Египет и Азербайджан, с которыми сейчас ведутся переговоры. Для обслуживания первой очереди терминала планируется построить четыре танкера, способных перевозить 130-150 тыс. тонн сжиженного газа каждый. При этом предпочтение будет отдаваться отечественным судостроительным предприятиям.