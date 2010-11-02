ВР планирует увеличить максимальное количество участников ООО до 100 человек

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины» относительно количества участников общества с ограниченной ответственностью. Как передает УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 226 народных депутатов из 416 зарегистрированных в сессионном зале. Проектом закона предлагается внести изменения в статью 50 Закона Украины «О хозяйственных обществах», увеличив максимальное количество участников ООО со 10 до 100 человек, а также в Закон Украины «О внесении изменений и признании утратившими действие некоторых законодательных актов Украины в связи с принятием Гражданского кодекса Украины» в части заключительных положений относительно сроков формирования уставных фондов ООО и приведения их уставов в соответствие с законодательством.