НБУ утвердил стандарты информбезопасности для банков

Национальный банк Украины утвердил стандарты по управлению информационной безопасностью в банковской системе Украины. Постановлением Нацбанка №474 от 28 октября 2010 года принято «с целью повышения уровня информационной безопасности в банковской системе Украины», передает УНИАН. На протяжении 90 дней Нацбанк должен предоставить банкам методические рекомендации относительно внедрения стандартов; рекомендации относительно перечня, содержания и правил заполнения документов, которые должны быть созданы во время внедрения стандартов в банках Украины; рекомендации относительно методик оценки рисков, связанных с информационными технологиями. Кроме того, на протяжении четырех месяцев должны быть разработаны методические рекомендации для проверки ІТ-риска как составляющей операционно-технологического риска во время проведения инспекционных проверок банков. Банки должны внедрить системы управления информационной безопасностью до 1 октября 2011 года в соответствии со стандартами Национального банка Украины. Постановление №474 вступает в силу со дня его подписания.