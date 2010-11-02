Кабмин согласился объединить «Антонов» с российской «ОАК»

Кабинет Министров Украины своим распоряжением N 2040-р от 25 октября 2010 года согласился с предложением Министерства промышленной политики относительно образования совместного российско-украинского предприятия с участием государственного авиастроительного концерна «Антонов» и ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК, Россия). Текст соответствующего документа размещен на сайте Кабмина. При этом Министерству промышленной политики и Фонду государственного имущества поручено осуществить в установленном порядке организационные мероприятия, связанные с образованием указанного предприятия и его государственной регистрацией. 27 октября т.г. в Киеве было подписано соглашение о создании совместного предприятия между российской «Объединенной авиастроительной корпорацией» (ОАК) и украинским государственным авиастроительным концерном «Антонов».