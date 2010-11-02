Убыток банковской системы Украины достиг рекордных 31,5 млрд грн

Деятельность 41 банка в Украине в январе-сентябре 2010 года была убыточной, что привело к формированию сальдированного отрицательного финансового результата банковской системы страны за девять месяцев на уровне 9,999 млрд грн. Согласно сообщению, приведенному НБУ, чистый убыток банковского сектора по сравнению с девятью месяцами прошлого года уменьшился в 2,1 раза - с 20,944 млрд грн. Его размер в текущем году постоянно сокращался – с 4,423 млрд грн в первом квартале, до 3,883 млрд грн - во втором и до 1,693 млрд грн - в третьем, передает «Интерфакс-Украина». Суммарный чистый убыток 41 убыточного кредитно-финансового учреждения (23,3% общего количества банков, действовавших к началу октября) составил по итогам января-сентября 13,103 млрд грн: 9,122 млрд грн, или 69,6% его суммы сформировано в группе крупнейших банков. По данным НБУ, по итогам января-сентября-2010 шесть из 18 финучреждений этой группы получили убыток: с учетом итогов третьего квартала к убыточным УкрСиббанку (группа BNP Paribas), Проминвестбанку (группа Внешэкономбанка), банку «Финансы и Кредит», банку «Форум» (группа Commerzbank) и Родовид Банку (контролируется правительством Украины), присоединился ВТБ Банк (группа ВТБ). Доля этих финучреждений в общей сумме активов банковского сектора составляла по итогам сентября-2010 16,4% (150,83 млрд грн). В целом на долю группы крупнейших банков к началу октября текущего года приходилось 619,194 млрд грн или 67,5% общей суммы активов банковского сектора. Крупнейший чистый убыток среди всех банков страны по итогам девяти месяцев получили подконтрольный правительству Родовид Банк (4,209 млрд грн), банк «Форум» (2,079 млрд грн) и УкрСиббанк (2,057 млрд грн), тогда как наибольшую чистую прибыль получили ПриватБанк (0,993 млрд грн), государственный Ощадбанк (0,431 млрд грн) и Ситибанк (0,24 млрд грн). Как сообщалось, по итогам первого полугодия 2010 года убыточно сработало 39 финучреждений из 176 действовавших в Украине банков. К началу текущего года убыток имели 63 банка из 179 работавших. По итогам 2009 года сальдированный чистый убыток украинской банковской системы достиг рекордного значения – 31,492 млрд грн: НБУ ожидает улучшения финрезультата банков в 2010 году, поскольку снижается уровень убытков, и замедляются темпы прироста объемов негативно классифицированных активов.