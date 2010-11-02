НБУ утвердил порядок списания безнадежных долгов

Постановление правления Национального банка Украины от 13 сентября 2010 г. №424 утвердило Порядок формирования банками резервов по кредитам и начисленным по ним процентам и списание безнадежной задолженности. Постановление вступает в силу с 7 ноября 2010 г. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины. Разработка Национальным банком Украины такого порядка предусмотрена нормами Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий». Согласно этому порядку банк имеет право списать за счет сформированного им резерва кредитную задолженность при условии ее соответствия одновременно по следующим критериям: задолженность отнесена к категории «безнадежная»; финансовое состояние заемщика является неудовлетворительным; просрочки платежей составляют более 90 дней. Списания банком за счет сформированного резерва задолженности по кредитам связанных с банком лиц, а также задолженности, которая отнесена к категории «безнадежная» после вступления в силу постановления № 424, осуществляется согласно порядку при условии ее соответствия хотя бы одному из признаков безнадежной задолженности, определенных налоговым законодательством. При этом, списание безнадежной задолженности по кредитам не является основанием для прекращения требований банка к заемщику. Банк должен принимать меры по возмещению списанной за счет резерва безнадежной задолженности, в том числе путем проведения претензионно-исковой работы. Введение порядка не приведет к увеличению расходов банков и, соответственно, не будет влиять на размер поступлений в государственный бюджет Украины, поскольку, расходы на формирование резервов, за счет которых списывается безнадежная задолженность по кредитам, уже понесены.