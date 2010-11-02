Мать первого замглавы НБУ возглавила правление ВБР

Главой правления Всеукраинского банка развития (Киев, ВБР) назначена Валентина Арбузова, сообщило кредитно-финансовое учреждение. «Арбузова Валентина Ивановна назначена на должность главы правления с 1 ноября 2010 года», - передает официальное сообщение банка «Интерфакс-Украина» . Арбузова назначена на три года. Акциями банка не владеет. Наблюдательный совет ВБР 14 сентября решил назначить Арбузову главой правления. Для вступления в должность требовалось согласование ее кандидатуры в Национальном банке Украины (НБУ). Арбузова ранее уже возглавляла правление ВБР, однако затем заняла пост президента этого финучреждения. С 1 сентября 2010 года первым заместителем главы НБУ был назначен Сергей Арбузов. В Нацбанке не считают, что назначение Арбузовой несет конфликт интересов. Нацбанк зарегистрировал ВБР в апреле-2009. К 1 июля 2010 года единственным акционером финучреджения было ООО «Донснабтара», основным собственником которого является Александр Янукович. По данным НБУ, к началу июля-2010 по размеру общих активов ВБР занимал 146-е место (270 млн грн) среди 176 действующих.