Украина на 25% увеличила экспорт вин

За 9 месяцев 2010 года по сравнению с соответствующим периодом 2009 года реализация на экспорт вин виноградных выросла на 25,3% и составляет более 0,8 млн декалитров, пишет Лига. Согласно данным Государственной налоговой администрации, объемы реализованной производителями винодельческой продукции на экспорт составляют: коньяков - 0,05 млн дал, шампанского и игристых вин - более 0,35 млн декалитров. По сравнению с соответствующим периодом 2009 года увеличились объемы производства коньяка на 1% и составляют более 2,1 млн дал, вин виноградных - на 52,8% и составляют более 23,8 млн декалитров. В целом, объемы производства винодельческой продукции за январь-сентябрь 2010 года составляют: шампанского и игристых вин - более 3,3 млн дал. Вместе с тем, за январь-сентябрь 2010 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились объемы реализации на внутренний рынок коньяка - на 0,7% и составляют более 2,0 млн дал, шампанского и игристых вин - на 2,4% и составляют более 2,8 млн дал, вин виноградных - на 54,6% и составляют более 23,4 млн декалитров.