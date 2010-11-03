Налоговый кодекс примут в ноябре - Хомутынник

Налоговый кодекс будет принят Верховной Радой Украины в ноябре и вступит в силу с 1 января 2011 года. Об этом в интервью газете «Дело» заявил глава парламентского Комитета по налогам Виталий Хомутынник. При этом Хомутынник отметил, что другие варианты невозможны. «Проект Налогового кодекса будет рассматриваться, начиная со вторника, 16 ноября, и до упора — пока не пройдем все поправки. На 4 ноября мы могли бы выносить только готовые разделы. Таких лишь 12. Если вынести их на голосование, будет разорван документ. Руководство Верховной Рады решило, что это нецелесообразно», - сказал депутат. Напомним, 1 ноября на согласительном совете парламента лидер фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов заявил о необходимости ускорить работу над проектом Налогового кодекса.