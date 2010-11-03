МинАПК стабилизирует цены на продукты через ярмарки

Благодаря проведенным Министерством аграрной политики ярмаркам в Украине наметилась стабилизация цен на сельскохозяйственную продукцию. Об этом заявил министр аграрной политики Николай Присяжнюк, сообщили «Главреду» в пресс-службе министерства. «Проведенные мероприятия дали позитивный результат, способствовали стабилизации цен на сельскохозяйственную продукцию. Например, крупа гречневая при средней цене около 11 гривен реализовалась на большинстве ярмарок по 8 гривен. Средняя цена в сентябре на картофель составляла 4,50 гривен за килограмм, в октябре снизилась до 3,50 гривен, а сегодня находится в районе 3 гривен», - отметил Присяжнюк. Министр также прибавил, что ярмарочные мероприятия стали возможны благодаря содействию органов местной власти, которые занимались организационными мероприятиями. «В целом ярмарки дали возможность стабилизировать ценовую ситуацию и подготовиться населению до зимы», - подытожил глава МинАПК.