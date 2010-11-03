Из-за политики власти каждый украинец должен 9 тыс. грн – эксперт

По состоянию на начало октября по взятым властью кредитам каждый гражданин Украины должен почти 9 тысяч гривен. Об этом заявил экс-министр финансов, глава Украинского фонда поддержки реформ Виктор Пынзенык, сообщили «Главреду» в его пресс-службе. «В течение текущего года задолженность каждого украинца выросла более чем на четверть», - отметил Пынзенык. По его оценкам, долг каждого человека приближается к половины совокупных денежных доходов человека за год, тогда как в начале 2008 года эта сумма составляла 14%. Эксперт отметил, что продолжение политики жизни в долг ничего, кроме дополнительных испытаний, гражданам Украины не несет. Напомним, по данным Министерства финансов Украины, государственный и гарантированный государством долг Украины в сентябре текущего года составил 404,3 млрд грн, или 51,1 млрд долларов.