Виталий Демьянюк: Происходящее вокруг «Газэкс - Украина» похоже на рейдерскую схему

19 февраля 2010, 17:00

Над компанией «Газэкс - Украина» сгущаются тучи.

В компании заявляют о давлении на нее, а в средствах массовой информации появилось сообщение о попытке сменить руководство компании. Руководство, в свою очередь, подозревает, что в отношении предприятия используются рейдерские схемы.
Мы готовы выслушать все точки зрения о конфликте. Пока же свое мнение по поводу происходящего высказал генеральный директор ООО «Газэкс - Украина» Виталий Демьянюк. Ему слово.
Вчера в СМИ появилась информация о попытке смены руководства компании. В чем суть конфликта? Российская компания «Газэкс» не является учредителем компании «Газэкс- Украина». В состав общества с ограниченной ответственностью «Газэкс - Украина» входят кипрская компания Narell Enterprises Ltd, принадлежащая одному частному лицу, и я. 9 марта собрание участников не проводилось, поскольку участники уведомлены не были и на собрании не присутствовали. Количество оффшорных компаний, входящих в российские группы «Газэкс» и холдинг «Комплексные энергетические системы», всегда вызывало множество вопросов. Кто же акционеры? На официальных сайтах холдинга «Комплексные энергетические системы» и «Газэкса» написано, что эти компании осуществляют управление газораспределительных организаций (ГРО). Если посмотреть на структуру акционерного капитала, то мы увидим оффшорные компании, конечными бенефициарами которых являются физические лица, никак не связанные ни с КЭС, ни с «Газэксом». Допускаю, что в последующем планировалась консолидация этих активов и перепродажа КЭС-холдингу, но сегодня ситуация выглядит так, как она выглядит. Это частные акционеры, где каждый преследует свои интересы. Если КЭС подтвердят, что они осуществляют контроль над ГРО или связаны между собой, наверно, это повод для разбирательств в антимонопольных органах. Это может быть квалифицировано как незаконная концентрация капитала. Я длительное время являлся представителем этих организаций в Наблюдательных советах и акцентировал внимание на том, что «Газэксу» необходимо пройти все надлежащие корпоративные процедуры и процедуры, связанные с антимонопольным согласованием, но, к сожалению, это не было учтено. Чем вызвано агрессивное поведение российских представителей? Люди не до конца хотят раскрывать информацию. Вопрос в частном менеджерском бизнесе, который осуществляют руководители КЭС-холдинга. Они пытаются прикрыть групповые действия, основанные исключительно на личном интересе. Ярким примером этого и есть попытка смены руководства «Газэкс - Украина», которая связана с необходимостью приостановить распространение такой информации и освещение ее надлежащим образом. Когда мы видим такие шаги и такой почерк, представляется несколько другая мотивация, чем та, которая декларируется. «Газэкс - Украина» как член и секретарь Наблюдательного совета пяти газораспределительных предприятий был погружен в то, что происходит на заседаниях Наблюдательных советов и на самих предприятиях. Его функции были связаны с организацией работы, подготовкой решений, консолидацией мнений Наблюдательных советов. Поэтому «Газэкс - Украина» очень хорошо осведомлена, как работали Наблюдательные советы, кто в них входил, чьи представительства там были, были ли это представительства КЭС-холдинга или частных лиц, которые пытаются сегодня прикрыться КЭС-холдингом, а на самом деле просто реализующие свои частные менеджерские интересы. Каким образом между собой взаимодействуют акционеры, которые зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях, и насколько это находится в рамках или за пределами действующих законодательств. Допускаю, что это делалось за спиной настоящих акционеров. Проводился ли аудит деятельности, о котором упоминается на сайте российского «Газэкса»? Официальный аудит компаний проводился и в 2008 и в 2009 годах, о чем свидетельствуют аудиторские заключения. Что касается аудита, то никаких требований по аудиту не предъявлялось, но я допускаю, о чем эти господа ведут речь, поскольку в начале этого года со стороны президента КЭС-холдинга Михаила Слободина было написано письмо и направлена группа по проведению «аудита» газораспределительных организаций. Поскольку наши ГРО являются режимными предприятиями, а данный аудит не был ни в коем случае формализован: не была созвана ревизионная комиссия предприятий, не был назначен официальный аудитор, а была просто прибыла «группа специалистов». Со стороны г-на Слободина были просто требования о допуске лиц на предприятия. Безусловно, я, как член Наблюдательного совета, был и есть категорически против того, чтобы подобного рода псевдопроверки проводились таким образом. В силу их нелегитимности они не могут дать формального результата. Согласно постановлению Кабмина наши предприятия работают в особом режиме, и допуск лиц, которые никоим образом не являются ни официальными лицами, ни членами ревизионных комиссий, на эти предприятия является прямым нарушением закона и ставит под угрозу безопасность газоснабжения. Допускаю, что именно об этом «аудите» идет речь. У нас есть подтверждения незаконных запросов, которые были направлены. Это исключительно инициатива в рамках менеджерского бизнеса. Я далек от мысли, что крупные российские компании, которые давно работают по цивилизованным правилам, готовы были ставить свою репутацию под удар. Естественно, чтобы прикрыть такие попытки ,совершаются не вполне законные действия. Против вас возбуждается уголовное дело? Это вписывается в рейдерскую логику. После попытки незаконного снятия идет попытка уголовного прессинга. Заявления москвичей о якобы проведенных встречах в аэропорту Борисполь или как в старые 90-е в поездах, санпропускниках, на кладбищах и яхтах и являются одним из «красных » маячков, свидетельствующих о не вполне правильном ходе событий. Это очень похоже на рейдерскую схему. Что сегодня будет с «Газэкс – Украина»? На сегодня ГУ не является акционером в газораспределительных предприятиях. Мы в начале года реализовали свои пакеты акций. Как генеральный директор я имел право их реализовывать самостоятельно, а фактически реализация была на основании устных указаний со стороны руководства КЭС Михаила Слободина. Я так понимаю, что в процесс вошли дополнительные партнеры, поиск которых достаточно давно велся. Сегодня «Газэкс – Украина» не является ни членом НС, ни акционером, и сейчас находится в спящем режиме. Есть ли украинские резиденты среди акционеров этих структур? Их не было и нет. К большому сожалению.

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