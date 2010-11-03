В четвертом квартале российский газ подорожал на 1,3%

В четвертом квартале российский газ для Украины подорожал на 1,3%, его цена составила более чем 252 долларов за тысячу кубометров. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин, передает РБК-Украина. «У нас изменения буквально в 5 долларов в стоимости газа», - заявил Бакулин. В свою очередь, начальник управления по работе со странами ближнего зарубежья ОАО «Газпром», директор «Газпромсбыт Украина» Анатолий Подмышальский, отвечая на вопрос о цене транзита российского газа по территории Украины в 4 кв. 2010 г. ответил: «Может быть немножко будет выше, потому что цена (газа. - ред.) немножко поднялась. Было 248 долл. а сейчас 252 (долларов за тысячу кубометров. - ред.) «с хвостиком». Напомним, по данным Минэкономики, цена российского газа для Украины в третьем квартале 2010 года составляла 248,72 долларов за тысячу кубометров.