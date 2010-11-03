Кабмин даст денег на исследования Антарктики

Кабинет министров Украины на своем сегодняшнем заседании утвердил Государственную целевую научно-техническую программу проведения исследований в Антарктике на 2011-2020 годы. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Государственного комитета по вопросам науки, инноваций и информатизации Владимир Семиноженко, пишет УНИАН. По словам Семиноженко, программа проведения исследований в Антарктике имеет очень важное перспективное экономическое значение. Он напомнил, что Украина является одной из 28 стран мира, имеющих право вето относительно каких-либо действий других государств в Антарктике. По его словам, согласно оценкам экспертов, запасы нефти и газа в Антарктиде в 1,5 раза больше, чем на Аравийском полуострове. Кроме того, в Антарктике сосредоточено 80% запасов всей пресной воды в мире. «Вопрос чистой воды – это не менее важная проблема для мирового человечества, чем другие важные позиции, как нефть и газ», - сказал Семиноженко. Он сообщил, что на проведение научных исследований в Антарктике будет выделено 18-19 млн грн. Напомним, в Антарктиде работает украинская научная станция «Академик Вернадский».