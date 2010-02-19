Случившийся кризис подтвердил, что мы слабаки

В последние месяцы звучат оптимистичные заявления о том, что украинская экономика начинает выходить из финансово-экономического кризиса. Насколько оправданы эти прогнозы? Какие меры следует принять, чтобы украинская экономика стала восстанавливаться? Что препятствует этому процессу?



Сложившуюся ситуацию в пресс-центре «Главреда» проанализировали: директор Института трансформации общества Олег Соскин, член Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Виктор Лисицкий и старший исследователь Института экономических исследований и политических консультаций Виталий Кравчук.



Олег Соскин: С этим хламом мы входим в 2010 год



Олег Соскин: «Фактически 2009 год – это год экономического падения, коллапса, экономических беспорядков, усугубления всех экономических негативов, которые только можно себе представить.

Отрицательное сальдо сведенного платежного баланса – 13,7 миллиардов долларов в год. Это значит, что эту «дыру» нужно чем-то закрыть. Закрыть, понятно, на сегодняшний день нечем, потому что государственный долг составляет свыше 300 миллиардов гривен. Падение экспорта на 40%. При этом все равно отрицательное сальдо внешнеторгового баланса - 2,7 миллиарда долларов. Падение прямых инвестиций - в 2,2 раза. Таким образом, экономика на сегодняшний день не работает.

Может ли правительство сегодня сделать заимствования облигаций внутреннего государственного займа? К сожалению, не может, потому что по состоянию на 15 февраля в обращении 88 миллиардов гривен ОВГЗ. Что это для нас значит? На 3 ноября 2008 года их было всего 8. Следовательно, произошло увеличение ОВГЗ в 11 раз. В том числе 63 миллиарда ОВГЗ находится в НБУ. Таким образом, долг правительства полностью введен в монетарную базу государства. Хуже показателей, чем сейчас, даже невозможно себе представить.

Еще один очень серьезный показатель: по состоянию на 1 февраля в обращении вне банков находились 153 миллиарда гривен наличности.

Официальное падение ВВП за 2009 год – 15%, официальное падение индекса промышленности где-то на уровне 35%. Неофициальное падение ВВП – 20%, причем происходит чрезвычайное наращение наличной базы.



Несмотря на то, что цены росли, народ выкупил фактически на 8,4 миллиардов долларов больше, чем продал. В январе этот процесс сохранился. При сокращении потребления в январе на 5%, народ выкупил наличности только через обменники на 833 миллиона долларов больше, чем продал. Это очень плохой показатель. Это значит, что люди не потребляют, а каждую заработанную гривню стараются поменять на доллар, на евро.

А еще сейчас происходит огромная покупка золота. Это значит, что люди не верят, что будет лучше, и они переводят деньги в наихудшую форму – в форму драгоценностей. Гривня, таким образом, теряет под собой материально-вещественный фактор. Добавьте к этому повышение цен на продукты питания, и мы получаем чрезвычайно плохой показатель.



Идет сокращение денег на корреспондентских счетах банков. На вчерашний день эта цифра составляла 16,5 миллиардов. Идет постоянное сокращение этого показателя уже начиная с января.

Еще один серьезный показатель - падение золотовалютных запасов Национального банка. На конец января было 25,3 миллиардов долларов, на 12 февраля их остались 24 миллиарда. Это при том, что в декабре мы потеряли 1,2 миллиарда долларов запаса. Таким образом, фактически проплата НАК «Нефтегаза Украины» и все остальные проплаты происходят через золотовалютные запасы Национального банка. Этого делать вообще нельзя.

С этим хламом мы входим в 2010 год. Говорят, что промышленное производство увеличилось. Но по отношению к чему увеличилось? К январю 2009 года. На январь 2009 года падение промышленного производства по отношению к январю 2008 года составляло 60%. Поэтому, когда мы говорим, что производство увеличилось на 12%, это просто значит, что падение стало немножко меньше. Хорошо, что появился такой показатель, но он пока еще ничего не решает, потому что нужно решать все эти проблемы. Чтобы их решить, нужно предпринять очень серьезные шаги.

Нужно понять простую вещь.



Это наша социальная пирамида. 5% - богачи, у них 60% национального богатства. 30% - средний класс, а остальные 65% - бедные и попрошайки, у них 10% богатства.

Нужно изменить эту пирамиду. Чтобы ее изменить, нужно сделать то, что написано в «Капитале» Карла Маркса, – «Капитал избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это еще не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение; при 20 процентах он становится оживленным, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает ногами все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому».

Нужно лишить кланово-монопольные группировки 300% прибыли, потому что при этих прибылях нет такого преступления, на которое они не пойдут, даже если им будет угрожать виселица. Максимально положительно ведет себя капитал до 50%.

Нужно развивать средний класс. Если правительство хочет изменить ситуацию, оно должно сказать, как оно будет увеличивать средний класс, как возьмет под контроль четыре самых крупных кланово-корпоративных группировки, как оно будет работать с тем, чтобы бедных стало меньше.

Для этого нужно начать развивать малый бизнес. Для начала нужно немедленно принять бездефицитный государственный бюджет на 2010 год. Второе – нужно немедленно поддержать малый бизнес. Это значит, что для юридических лиц на одном налоге нужно увеличение объема годовой выручки хотя бы до одного миллиона евро. Следующее – всем общинам нужно дать право формировать свой бюджет и иметь свои юридические счета в том коммерческом банке, в котором они хотят это делать.

Нужно что-то делать со стабилизацией национальной денежной единицы. Или вводим валютный комитет, или давайте введем параллельно евро. Потому что иначе мы уже не можем удерживать ситуацию. Придется переходить к мировым ценам на газ. Но тогда давайте менять всю систему того газа, который мы добываем в Украине. Цены должны формироваться на рыночных принципах, скважины должны принадлежать государству, они должны давать прибыль. Нужно менять транзитную цену на газ и цену на газ от России.

Последнее, что нужно сделать – ввести единый социально-пенсионный налог, ликвидировав все фонды – пенсионный, социальный, по безработице, по несчастным случаям, – которые съедают значительно больше, чем приносят пользы. 14% - 7% платит работодатель, 7% платит тот, кто зарабатывает деньги.

Плюс политическое решение – провести 30 мая выборы в местные органы власти по открытой мажоритарно-пропорциональной системе. Это нужно сделать, чтобы разрушить иерархию кланов. Если это сделать, тогда мы увидим выход из этого тоннеля кризиса, и появится свет».



Виктор Лисицкий: Случившийся кризис подтвердил, что мы слабаки



Виктор Лисицкий: «Украина сегодня фактически лузер, проигрывающий фактически по всем направлениям своей экономической деятельности. За исключением, возможно, одного вида экономической деятельности, о котором наши вожди не вспоминают, - они, возможно, даже и не догадываются, что он есть. Это направление информационных технологий. Наш сектор информационных технологий развивается достаточно быстро, но мы его не ощущаем, потому что он преимущественно работает на иностранные рынки.

Хуже всего, что украинский капитализм просто уничтожает людей. Я глубоко убежден в том, что именно капиталистическая модель наиболее эффективна, по крайней мере на данном этапе цивилизационного развития человечества. Но мы можем сказать, что именно украинский капитализм фактически уничтожает нас - украинцев. Хотя в десятках других стран, и в первую очередь в постсоциалистических европейских странах, картина абсолютно другая. Это происходит главным образом потому, что конкурентоспособность нашей экономики упала. Случившийся кризис фактически только подтвердил, что мы слабаки. Более слабых экспортеров, чем Украина, нет во всем мире.

Я хочу обратить ваше внимание, что никогда в экономике Украины не было такого, чтобы номинальные значения показателей период за периодом, год за годом падали на десятки процентов. Речь, прежде всего, о доходах населения. У людей просто физически стало меньше денег. Если номинальные доходы украинцев упали, упали номинальные доходы малого и среднего бизнеса, причем много больше, чем номинальные доходы украинцев в целом. По прошлому году падение доходов составляло около 70 миллиардов долларов.

Соответственно, в номинале у нас сократилось даже денежное предложение. Такого никогда не было. Мы по коррупции находимся на 146-й позиции в мире, причем мы достаточно стремительно упали. Эта 146-я позиция показывает, что власти как публичного института развитой нации у нас нет.

Что делать? Я назову только три направления. В первую очередь, нужно осуществить переход на инвестиционно-инновационную модель развития конкурентных преимуществ. Деньги идут не туда, где они больше всего нужны. Они идут туда, где они дают наибольший результат, наибольшую прибыль. Мне, например, нравится «Макдональдз» - удобно, быстро, сравнительно дешево. Но у нации, которая развивается за счет технологий «Макдональдза», нет перспектив. То есть инвестиции идут не в те сферы экономической деятельности, которыми бы гордилась Украина, которые могли бы радикально улучшить нашу внешнюю торговлю. В первую очередь, добиться того, чтобы все же наш экспорт был надежен и не падал вдвое в силу того, что где-то там далеко на Манхеттене рухнули три финансовых учреждения.

Я постоянно напоминаю такие грустные показатели, и, честно говоря, удивляюсь, почему наши политики не вспоминают о них. Возьмем 1990 год - умерло 630 тысяч человек, нас тогда были 52 миллиона. Потом показатели значительно выросли. Был год, когда у нас умерли 793 тысячи. За последний год, по данным только Министерства юстиции, умерло 507 тысяч. Вот - украинский капитализм. У нас только за счет роста количества умерших население сократилось на 2243 человека.



Сравним смертность в Украине со смертностью в Польше и Молдове. Сине-желтые столбики - наши - значительно выше, чем в этих странах. Молдова! Вдумайтесь, Молдова – страна, разорванная на две части, наиболее промышленно развитая часть Молдовы оторвана, осталась в пределах Приднестровской Республики, там осталось преимущественно сельскохозяйственное производство и все, что с ним связано. В Молдове смертность значительно меньше. О Польше и говорить не приходится.



По экспорту-импорту можно много чего сказать. Я специально выбрал только две группы. Украина же вроде бы, аграрное государство. Красные столбики - это как у нас рос импорт продукции животноводства – мясо, молоко и др. Зеленые – как рос экспорт. А черные – это сальдо. Вы видите, что последние годы у нас упрямое негативное сальдо.



Говорят, что Украина - промышленное государство. Где же промышленное? Берем только одну группу. Импорт растет значительно скорее, чем экспорт. Экспорт вообще упал. В конечном итоге имеем негативное сальдо в течение последних нескольких лет. Это еще раз показывает, что у нас экономика недостаточно конкурентоспособна.

Знаете, украинцы такие странные люди - они постоянно пытаются поддержать Соединенные Штаты или Европейский Союз путем покупки наличной валюты и не хотят поддерживать свою экономику. Мне также очень странно, почему наши вожди не обращают внимания на этот факт, на этих хотя бы 20 миллиардов долларов. Если, допустим, часть этих денег вернется в банковскую систему в виде депозитов, то банки получат мощный дополнительный ресурс для кредитования, в первую очередь, малого и среднего бизнеса и жилищного строительства. Соответственно, и ставки по кредитам пойдут вниз. К величайшему сожалению, пока этого не происходит».



Виталий Кравчук: По итогам 2010 года мы можем выйти на небольшой рост экономики



Виталий Кравчук: «В отличие от моих коллег, которые озвучили пессимистические ноты, я могу сказать, что у нас определенные позитивные моменты.

Относительно того, что мы покупаем валюту, – я согласен, это негативный признак, но, возможно, это также определенный признак того, что наш малый бизнес, который в значительной мере работает на наличной иностранной валюте, несколько поднимается. Соответственно, при росте их оборотов потребность в валюте также растет. Я думаю, это одна из причин того, что в конце года у нас активно начала скупаться валюта. Хотя, конечно, недоверие к гривне – это тоже важный фактор.

Что касается того, что благодаря тому, что у нас правдами или неправдами финансировались пенсии и зарплаты работников бюджетной сферы, у нас все же доходы населения – по крайней мере официальные – несколько увеличились к концу году. Хотя после учета инфляции можно увидеть некоторое падение.

Когда мы говорим о нашем валовом внутреннем продукте за последние три квартала, мы видим рост. Конечно, он был умеренным и мы все равно вышли на -15% по итогам года. Однако ситуация во второй половине года была не такая кризисная, как в первой половине. Мы увидели рост большинства отраслей, мы увидели рост по промышленности, по строительству, хотя он, конечно, символический. Розничная торговля хорошо себя чувствовала, в сельском хозяйстве мы увидели небольшой рост.

С уверенностью можно сказать, что дно той ямы, в которую мы упали за время кризиса, мы прошли. Другой вопрос – когда мы из этой ямы выберемся? Пока еще оснований для того, чтобы мы увидели какой-то примечательный рост, который повернет нас на докризисный уровень, нет. У нас нет кредитов, которые бы финансировали этот рост. Хотя во втором полугодии мы увидели определенный рост кредитов юридическим лицам в национальной валюте. По-видимому, кредиты будут больше выдаваться в 2010 году, но этого, конечно, недостаточно для того, чтобы мы вернулись на докризисный уровень.

Рост ВВП в 2009 году свидетельствует, скорее, о том, что мы не будем падать, чем о том, что будем расти. Во втором полугодии у нас была лучше ситуация, чем в первом, поэтому в целом за 2010 год даже при умеренном росте мы выйдем на плюс 3-4%, если, конечно, наша власть не приложит активные усилия для того, чтобы вывести страну на докризисный уровень. Так или иначе, мы не видим консолидированной позиции со стороны власти.

Хотя в целом экономика Украины вернулась на уровень 2005 года, однако потребительский спрос вернулся на уровень 2007 года. И здесь у нас есть тот запас, который, возможно, поддержит нашу экономику в 2010 году. Во-вторых, нам могут помочь внешние факторы. Во втором полугодии мы увидели рост ВВП, рост международной торговли в большинстве стран мира. Этот рост рано или поздно ретранслируется в повышение спроса на украинскую экспортную продукцию. Возможно определенное увеличение цен.

Тот сценарий, по которому мировая экономика идет на вторую волну финансово-экономического кризиса, – реальный, но он не является базовым сценарием развития мировой экономики. В 2010 году все-таки будет рост. Во-вторых, украинские потребители в 2010 году, по-видимому, будут меньше вкладывать денег в доллары, а больше в потребление – по той банальной причине, что запасы долларов у них и так уже немаленькие.

В известной мере оживление банковской системы, то есть восстановление доверия, прекращение ухудшения финансового положения украинских предприятий тоже позволит банкам, по крайней мере, четко оценить кредитоспособность должников и менее консервативно подходить к кредитованию. Это может дать определенный стимул для того, чтобы предприятия вкладывали деньги в капитальные инвестиции.

За счет внешнего фактора и определенного уменьшения пессимизма внутри страны мы можем выйти на небольшой рост – 3-4% по итогам 2010 года.

В том случае, если у нас не будет принята политика, которая будет этому препятствовать, – например, печатание денег в больших объемах, - если целый год Украина не будет заниматься выборами, у нас есть перспектива умеренного роста.

Позволю себе не согласиться с коллегами в чпсти того, что реформу нужно делать именно сейчас. Реформы, которые мы должны проводить во время кризиса, должны отличаться от тех, которые мы проводим во время стабилизации. Мне кажется, что самые тяжелые реформы все же нужно проводить именно во время более стабильной ситуации».

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