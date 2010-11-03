Янукович обещает ежегодно строить все больше дорог

Президент Украины Виктор Янукович открыл автомобильную дорогу государственного значения Знаменка - Луганск - Изварино после выборов, чтобы избежать обвинений в «показухе». Об этом сказал сам Президент во время торжественной части мероприятия, сообщает пресс-служба главы государства. «Это наша программа, которую мы выполняем. Я хочу, чтобы мы не останавливались и по Украине в целом, и по Луганщине со строительством автодорог», - отметил он. По словам Президента, строительство автодорог будет осуществляться по всем регионам страны. «Мы дойдем до самых отдаленных уголков Украины», - заверил глава государства. «Мы планируем из года в год увеличивать объемы строительства дорог», - подчеркнул Янукович. Глава государства поздравил жителей Луганщины, всех, кто принимал участие в строительстве, с открытием объездной дороги. «Нам удалось вместе с вами, дорогие луганчане, дорогие строители, выполнить принятое еще в 2006 году решения - здесь, на этом месте, построить 25-километровый участок дороги, которая очень важна для Луганска. Мы свое обещание выполнили », - сказал Президент, напомнив, что в ходе строительства дороги было освоено около 5 млн. грн. Янукович отметил, что в разное время эта дорога строилась с разными темпами. Например, в 2008-2009 годах строительство фактически было остановлено. Напомним, ранее замглавы Укравтодора Евгений Прусенко заявлял о намерении построить дорогу между Луганском и Львовом. По его словам, в целом предусматривается на условиях концессии построить в стране 4566 км дорог. Общая стоимость проектов - 31,5 млрд. долл.