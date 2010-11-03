На этой неделе Украина договорится с РФ о вывозе ядерного топлива

Украина и Россия до конца текущей недели подпишут долгосрочный контракт на вывоз отработанного ядерного топлива с действующих украинских АЗС, передает УНИАН . Об этом сегодня сообщил президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский. «Базовый контракт мы готовы подписать, и я думаю, на этой неделе мы его подпишем», - сказал он. По словам Недашковского, необходимость в подписании данного договора продиктована тем, что в Украине еще не введено в эксплуатацию централизованное хранилище ОЯТ. Контрактом предусматривается возможность вывоза ОЯТ исключительно по заявкам украинской стороны по мере возникновения такой необходимости, отметил президент НАЭК. Недашковский также рассказал, что НАЭК через правительство Украины уже обратилась к правительству РФ с просьбой снизить социально-экологическую надбавку до конкурентного уровня.