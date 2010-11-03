В междугородних автобусах установят GPS - Минтранс

Министерство транспорта и связи Украины рассматривает возможность внедрения системы GPS-мониторинга для контроля за каждым отдельным автобусом. Об сегодня на совещании с автоперевозчиками заявил замминистра Алексей Баранов, сообщает пресс-служба Министерства. По мнению замминистра, мгновенное получение оперативной информации о состоянии пассажирского движущегося автобуса даст возможность контролировать качество предоставляемых услуг каждым перевозчиком в рамках утвержденного паспорта маршрута. Участники совещания решили провести консультации с перевозчиками, чтобы решение по внедрению системы GPS-мониторинга было согласованным.