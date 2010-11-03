Аудит банков «Надра» и «Родовид» закончат в этом году - Аржевитин

До конца года планируется закончить аудит банков «Родовид» и «Надра». Об этом заявил заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансам и банковской деятельности Станислав Аржевитин, передает РБК-Украина. «Я думаю, в конце года будет осуществлен аудит и по результатам будет приниматься решение, будет оценена работа временных администраций, какие живые активы, пассивы остались, будет ли докапитализация этих банков, если будет небольшая дырка или будет другой путь, когда будут приняты в ускоренном варианте 2 законопроекты - первый, про создание санационных банков и второй закон про Фонд гарантирования вкладов», - сказал Аржевитин. По его словам, если это будет принято, все «живые активы вкладчиков» санационных банков перенесут и заберут активы. «По поводу создания новых банков, все это очень актуально звучит особенно для сельского хозяйства. У нас зарегистрировано 2 законопроекта про создание земельного банка. Министр экономики выступал ... что мы будем инновационный банк создавать, я думаю, что это государственная утопия, фантазии. Потому что инструменты у нас есть, у нас ресурсов нет», - сказал Аржевитин. Напомним, что Кабинет Министров Украины заявлял о намерении инициировать создание специального аграрного банка в первом квартале 2010 года. По словам тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко, создание такой структуры должно помочь построить правильную государственную политику в сфере кредитования агропромышленного комплекса.