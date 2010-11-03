Правэкс-банк намерен увеличить капитал на 298 млн грн

Правэкс-банк (Киев) намерен в ближайшее время направить на увеличение капитала 298 млн грн, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» председатель правления Сергей Наумов. По его словам, увеличение капитала последует после процедуры уменьшения уставного капитала, которое осуществляется для покрытия убытков прошлых лет: сумма, высвобожденная из уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, будет направлена на формирование общих резервов. «Почти одновременно (с уменьшением уставного капитала. – ИФ) акционеры банка увеличат капитал на 298 млн грн. Таким образом, капитализация банка не уменьшается, а, наоборот, увеличивается и приводится в соответствие со ст.32 закона Украины «О банках и банковской деятельности», где сказано, что капитал банка не может быть меньше уставного капитала», - сказал банкир. При этом он сообщил, что адекватность регулятивного капитала банка (Н2) по состоянию на конец сентября составляет 19,09%, что практически в два раза превышает установленную норму. Как сообщалось, единственный акционер Правэкс-банка - Intesa Sanpaolo (Италия) - 27 октября 2010 года принял решение уменьшить уставный капитал на 42%, или на 655,882 млн грн, - до 905,741 млн грн путем снижения номинальной стоимости акции до 0,58 грн с 1 грн. Ранее банк сообщал, что это решение является первым шагом плана рекапитализации банка, который предусматривает сразу после завершения процедуры уменьшения уставного капитала дальнейшее увеличение капитала на EUR30 млн. Правэкс-банк основан в 1992 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2010 года по размеру общих активов Правэкс-банк занимал 29-е место (6,711 млрд грн) среди 176 действовавших банков.