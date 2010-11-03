Минфин предлагает расширить возможности казино

Минфин предлагает отказаться от жесткого географического регулирования размещения казино в Украине Министерство финансов Украины предлагает расширить перечень территорий специальных игорных зон для размещения казино в Украине, тогда как ранее размещение казино предполагалось только в четырех-пятизвездочных гостиницах, а также курортах Крыма. Как передает «Интерфакс-Украина», согласно законопроекту «Об азартных играх», разработанному Минфином, в частности, разрешается размещение казино с площадью игорного зала не менее 500 кв. м в культурно-развлекательных комплексах, нежилых зданиях, на зарегистрированных в Украине судах; в гостиницах уровня четыре звезды и выше с номерным фондом не менее 100 номеров. Также разрешается размещение казино в любых местах на территории АРК (кроме Севастополя), и на территории курортов Буковеля, Трускавца, Моршина, Мукачева и пгт.Славского. При этом документ запрещает ведение букмекерской деятельности, азартных игр в электронном (виртуальном) казино и на игровых автоматах. Законопроектом разрешены только следующие виды азартных игр: государственные денежные лотереи, игры в карты, кости и рулетку. «В Украине запрещается проведение других видов азартных игр, в частности интерактивных игр, других теле- и радиоигр, которые предусматривают внесение физическим лицом платы за участие в них (в том числе как платы за услуги телефонной связи)», - говорится в проекте закона. Организация и проведение азартных игр в казино и государственных денежных лотерей осуществляется только при наличии соответствующей лицензии, при этом на каждое казино должна получаться отдельная лицензия. Стоимость лицензии на организацию и проведение азартных игр, согласно законопроекту, составляет 1 тыс. грн, тогда как на проведение азартных игр в казино и государственные лотереи – 40 млн грн. Лицензия на организацию и проведение азартных игр выдается бессрочно Национальному организатору азартных игр, которым может быть юрлицо, 100% уставного капитала которого принадлежит государству. Нацорганизатор азартных игр может осуществлять проведения азартных игр самостоятельно или поручить это оператору. Лицензия на проведение гослотерей и игр в казино выдается оператору азартных игр сроком на семь лет, он оплачивает ее ежеквартально равными частями на протяжении срока действия лицензии, при этом первую и последнюю ежеквартальную доли оплачиваются сразу же после получения сообщения о выдаче лицензии. Уставный капитал оператора азартных игр в казино не может быть меньше общей стоимости лицензии и игорного оборудования. При этом собственный капитал оператора на протяжении деятельности лицензии не может быть меньше 10 млн грн на каждую последнюю дату отчетного периода. В документе также говорится, что оператор должен иметь право собственности на игорное оборудование и срок использования оборудования не может превышать семи лет с даты производства. В одном казино должно быть зарегистрировано и фактически установлено не менее десяти игорных столов и численность персонала казино должна составлять не менее 50 сотрудников. Как сообщалось, вице-премьер по подготовке к Евро-2012 Борис Колесников заявил, что разрешать игровые автоматы в Украине никто не планирует, а казино если и будут - то исключительно при четырех-пятизвездочных отелях с фондом не менее определенного количества номеров. Тогда он отмечал, что несколько более либеральными могут быть правила открытия казино в курортных зонах.