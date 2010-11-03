«Укравтодор» намерен взять 440 млн. долл. займа у японской фингруппы

Государственная служба автомобильных дорог Украины («Укравтодор») намерена взять у японской финансовой группы Nomura 440 млн. долл. займа. Об этом УНИАН сообщили в инвестиционной компании Dragon Capital. Согласно сообщению, «Укравтодор» ведет с Nomura соответствующие переговоры о возможности получения двустороннего займа на такую сумму. В октябре т.г. министр транспорта и связи Константин Ефименко заявил, что «Укравтодор» в ближайшее время планирует привлечь 3,5 млрд. грн. По словам заместителя главы «Укравтодора» Евгения Прусенко, кредиты планируется взять у международных банков, с которыми ведутся переговоры. По его информации, перечень объектов находится на рассмотрении Кабмина, прошел согласование в министерствах. В первую очередь это те объекты, которые не были достроены в 2008-2009 годах, в частности, завершение в Сумской области дороги Кипти-Глухов-Бачевск, объездной дороги вокруг Харькова, а также дорог вокруг Донецка и Луганска, отметил Прусенко. По его словам, в целом за эти средства запланировано отремонтировать свыше 700 км дорог. Nomura – глобальная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансовых услуг для корпоративных клиентов, правительственных организаций, институциональных компаний и частных лиц.