Президент может уволить еще одного замглавы Минтопэнерго

Президент Украины в ближайшее время может подписать указ об увольнении еще одного заместителя министра топлива и энергетики, сообщил «Интерфакс-Украина» источник в правительстве. По словам собеседника агентства, речь идет о Татьяне Корняковой, которая занимает соответствующую должность с июля 2010 года, а ранее работала заместителем генерального прокурора Украины. Как сообщалось, президент Украины Виктор Янукович в конце сентября потребовал внести предложения относительно сокращения аппарата заместителей министров и глав облгосадминистраций. Необходимость сокращения связана возвратом к конституционной модели страны 1996 года и соответствующей оптимизацией центральных органов исполнительной власти. В частности, президент Украины своим указом от 1 ноября уже уволил с должности замглавы Минтопэнерго Наталию Шумкову. Минтопэнерго Украины возглавляет Юрий Бойко, который на сегодня имеет одного первого заместителя Сергея Чеха и пятерых заместителей – Никиту Константинова, Владимира Макуху, Владимира Лучникова, Игоря Кирюшина и Корнякову.