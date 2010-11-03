«Укрзализныця» в 2011 г. намерена сама построить 6 тыс. вагонов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») намерена в 2011 году построить на собственных производственных мощностях 6 тыс. грузовых вагонов. «Мы планируем в следующем году на своих заводах изготовить 6 тыс. вагонов. Для этого ведется серьезный поиск кредитного ресурса», - передает слова генерального директора «Укрзализныци» Михаила Костюка «Интерфакс-Украина». По его оценкам, стоимость одного полувагона составляет 540 тыс. грн. Кроме того, по словам Костюка, «Укрзализныця» рассчитывает до конца текущего года пополнить парк подвижного состава 22-мя пассажирскими вагонами. «Мы надеемся до конца года получить 22 пассажирских вагона, которые уже есть, и сейчас проходит процедура их приемки», – сказал Костюк. Помимо этого, гендиректор «Укрзализныци» рассчитывает, что для Евро-2012 на мощностях Крюковского вагоностроительного завода будут построены два скоростных поезда. «Это будет классический подвижной состав с электровозной тягой», - добавил он. По словам М.Костюка, аналогичная задача была поставлена перед ХК «Лугансктепловоз», однако предприятие пока не отреагировало на заказ «Укрзализныци», поскольку корпоративные конфликты вокруг него еще не завершились. «Но я думаю, они справятся», - прогнозирует Костюк. Кроме того, по его словам, предложения поступали от польской и чешской компаний, которые были готовы произвести по два поезда до начала Евро-2012.