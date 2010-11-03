НБУ обеспечит «Нафтогаз» валютой без изменений курса

Национальный банк Украины (НБУ) до конца текущего года полностью обеспечит Национальную акционерную компанию (НАК) «Нафтогаз Украины» валютой для расчетов за импортируемый российский газ, сообщил директор департамента внешнеэкономических отношений НБУ Сергей Круглик. «Потребности «Нафтогаза Украина» в валюте для расчетов по контрактам «Газпрома» будут полностью обеспечены НБУ через коммерческие банки», – сказал он агентству «Интерфакс-Украина». По его словам, таким образом будет устранено давление на курс гривни, формируемое этим государственным холдингом. Как сообщалось, «Нафтогазу Украины» потребуется до 7 ноября аккумулировать около $1 млрд для оплаты импортированного в октябре газа. Дилеры коммерческих банков отмечают, что регулярная скупка валюты «Нафтогазом Украины» в начале каждого месяца является дополнительным фактором давления на курс гривни, повышающем волатильность курса. Для сглаживания курсовых колебаний Нацбанк в октябре продал на межбанке около $0,5 млрд, а в ноябре – еще $80 млн. Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник (2 ноября) снизился до 7,9620 грн/$1 с 7,9550 грн/$1 в предыдущий рабочий день. При этом НБУ 2 ноября продавал валюту на межбанке по курсу 7,9500 грн/$ и заявлял о готовности покупать по 7,9150 грн/$.